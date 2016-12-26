«Уродливое проявление сумасшествия»: Песков о словах Рынски

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова журналистки Божены Рынски о погибших в авиакатастрофе журналистах НТВ «уродливым проявлениям сумасшествия». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«В целом, такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие», - заявил Песков, добавив, что негативная реакция общественности на такие заявления «абсолютно понятна и оправдана».

Накануне Рынска написала на своей странице в Facebook, что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея в виду сотрудников НТВ. «Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ…», - также писала Рынска (позже этот пост пропал, но скриншоты остались в Сети).

Ту-154, принадлежащий Минобороны, потерпел крушение утром 25 октября над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров самолета были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».