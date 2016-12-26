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Все отказались от строительства ж/д моста в Крым
Повторный конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант».
По данным газеты, срок подачи предложений завершился 23 декабря, но желающих принять участие в конкурсе не нашлось. Начало финансирования этого проекта запланировано на 2017 год, а к концу 2019 года строительство железнодорожных подходов должно быть закончено.
Собеседники «Коммерсанта» объяснили отсутствие интереса к конкурсу низкой максимальной стоимостью контракта, которая составляет 16,9 миллиарда рублей. По мнению главы Infoline-Аналитики Михаила Бурмистрова, эта сумма не учитывает риски санкций США и Евросоюза против исполнителя госзаказа.
Керченский мост станет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения он должен быть открыт в 2018 году, а для поездов - в 2019 году. Генподрядчиком по строительству моста в январе 2015 года стал «Стройгазмонтаж», 100 процентов которого контролирует миллиардер Аркадий Ротенберг. Пока Крым с материковой Россией соединяют только Керченская паромная переправа и аэропорт «Симферополь».
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