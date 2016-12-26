Все отказались от строительства ж/д моста в Крым

Повторный конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант»

По данным газеты, срок подачи предложений завершился 23 декабря, но желающих принять участие в конкурсе не нашлось. Начало финансирования этого проекта запланировано на 2017 год, а к концу 2019 года строительство железнодорожных подходов должно быть закончено.

Собеседники «Коммерсанта» объяснили отсутствие интереса к конкурсу низкой максимальной стоимостью контракта, которая составляет 16,9 миллиарда рублей. По мнению главы Infoline-Аналитики Михаила Бурмистрова , эта сумма не учитывает риски санкций США и Евросоюза против исполнителя госзаказа.