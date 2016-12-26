Найдена альтернатива повышению пенсионного возраста

Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титов придумал способ изменить пенсионную реформу без повышения возраста пенсионеров. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Известия".

В фундамент этого решения клуба лягут идеи по росту доходов жителей России. Поскольку солидарная пенсионная система работает по принципу «сколько заработали — столько и выплатили пенсионерам», столыпинцы пришли к выводу, что повышение доходов россиян — наиболее возможное решение проблемы. Уже в январе итоговый текст «Стратегии роста» представят президенту. А до тех пор в клубе проработают конкретные реформы в этом направлении.

Столыпинцы полагают что необходимо увеличить производительность труда и доходы населения. Таким образом вырастут зарплаты и отчисления во внебюджетные фонды, что позитивным образом повлияет на пенсии. Донастройка пенсионной системы здесь не поможет, уверены они.

Там же считают, что необходимо сохранить накопительную пенсию. Повышение страховых взносов не спасет ситуацию, также уверены они. Это только будет способствовать «уходу в тень» и приведет к обратном эффекту.

Правда эксперты идею столыпинцев считают неэффективной, поскольку вопрос повышения доходности людей пока неясен. Как это сделать без повышения цен, тоже непонятно. В свою очередь ЦСР, вероятнее всего, поддержит идею увеличения пенсионного возраста. Там пока не придумали ничего другого, чтобы решить проблему разбалансировки системы из-за демографической проблемы в стране.