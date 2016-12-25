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"Каков поп, таков и приход". Пушков отреагировал на украинский «шабаш злорадства»
Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского советника по поводу российского самолета, потерпевшего катастрофу возле Сочи. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на микроблог Пушкова в Twitter.
Пушков отметил, что не удивляется происходящему.
«К шабашу злорадства и ненависти в Киеве присоединился советник Порошенко Юрий Бирюков. Удивления это не вызывает: каков поп, таков и приход», - написал представитель Совета Федерации в Twitter.
Напомним, ранее советник президента Порошенко Юрий Бирюков заявил, что рад гибели лайнера.
«Жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80-ти военнослужащих армии орды…Грохнулся самолет МО РФ... Появилось только одно желание - отнести к посольству орды бутылочку Боярышника», - написал он в Fаcebook.
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