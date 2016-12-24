Польша запросила стенограммы из самолета, процитированные Путиным

Министерство обороны Польши обратилось к российским властям с запросом о немедленной передаче Польше записи разговоров в кабине ТУ 154М, разбившегося под Смоленском. «Как следует из вчерашнего выступления президента России Владимира Путина, российские власти имеют записи беседы между пилотом и пассажирами, которыми не располагает Польша», -- говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства, передают Рамблер/новости.

Накануне Путин, отвечая на большой пресс-конференции на вопрос польского журналиста, сказал, что лично читал расшифровку переговоров в кабине самолета президента Польши, из которых следует, что некий человек вошел в кабину и потребовал от летчика идти на посадку. «Летчик ему отвечает, что не может посадить машину, а человек, не помню его фамилию, она в отчете указана, все равно требует идти на посадку. Там же все ясно, зачем разводить спекуляции на трагедии, использовать ее для нагнетания антироссийских настроений», - сказал Путин.

10 апреля 2010 года польский самолет ТУ-154М, не долетев 300 м до военного аэродрома под Смоленском, рухнул на деревья. На борту самолета находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также представители руководства этой страны.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета, считают, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследование уголовного дела по этому факту в России пока не завершено.

В ноябре тела президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, погибших в катастрофе, были эксгумированы в Вавельском замке в Кракове. Эксперты должны установить характер полученных ими ранений и причин смерти, восстановления хода и причин катастрофы. Решение об эксгумации приняла Генпрокуратура Польши.