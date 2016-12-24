Целовавший руки Захаровой глава МИД Сербии подарил ей жилетку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова похвасталась подписчикам в Facebook подарком министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. Это национальная сербская вышитая жилетка. Захарова при этом многозначительно пошутила о том, почему на жилетке нет верхней пуговицы, как раз на том месте, где лацканы должны прикрывать грудь. Впрочем жилетку Захарова надела на кофточку. Любопытно, что ранее Захарова уже размещала фотографию, на которой Ивица Дачич целует ей ручку.

Мария Захарова сообщила в своем Facebook, что днем в субботу ей передали подарок от министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. По словам Захаровой, это "важная, основополагающая часть сербского женского национального костюма". Для простоты она назвала ее жилеткой.

Фото: Facebook

На фотографии видно, что лацканы жилетки расходятся как раз на месте груди. Захарова пошутила, мол, кто знает Дачича, не удивится тому, что на этой потрясающей вещи отсутствует верхняя пуговица.

Также представитель МИД РФ, обращаясь к самому сербскому министру просто по имени Ивица, поинтересовалась, когда он успел снять мерки, поскольку она всегда "была бдительна". Сама Захарова предположила, что "дело в опыте".

Из комментариев к сообщению стало понятно, что сегодня Мария Захарова празднует день рождения. Именно с этим и поздравил ее глава МИД Сербии.