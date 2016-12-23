Путин оценил свое влияние на мировую политику цитатой из «Кавказской пленницы»

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил цитатой из советской комедии «Кавказская пленница» на вопрос о своем влиянии на мировую политику и выборы в США, сообщают Рамблер/новости. По словам президента, все свои неудачи Демократическая партия США пытается свалить на внешние факторы.

«Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат, где республиканцев большинство, в Конгресс, где республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века. Часовню мы тоже развалили?» — сказал Путин.

Он также отметил, что не склонен относить на свой счет симпатии значительной части сторонников республиканской партии. По его словам, просто «у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир».