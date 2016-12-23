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Путин ответил на слова Госдепа о силе американской армии
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции повторил, что Россия сильнее любого агрессора, и отметил, что не ставит под сомнение мощь армии США, сообщают Рамблер/новости.
По словам Путина, его удивили заявления действующей администрации США, которые начали доказывать, что у них самые мощные ВС. "С этим никто и не спорил", - добавил президент. Путин подчеркнул, что Россия сильнее именно "любого агрессора".
"Должен сказать, и мы этого не скрываем, мы действительно проделали очень большую работу по модернизации нашего ракетно-ядерного потенциала", - отметил Путин.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что армия Соединенных Штатов является наиболее боеспособной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества. Он не согласился с высказыванием российского президента Владимира Путина о том, что армия РФ в настоящий момент сильнее любого потенциального агрессора.
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