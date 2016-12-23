Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина
Владимир Путин сегодня ответит на вопросы журналистов в рамках традиционной большой пресс-конференции.
Напомним, изначально мероприятие было назначено, как обычно, на минувший четверг, 22 декабря. Но президент принял решение провести общение с журналистами в другой день, чтобы попрощаться с убитым в Турции послом России Андреем Карловым и принять участие в гражданской панихиде.
В этот раз журналистов будет рекордное количество - 1437 человек. Представлять они будут как Россию, так и другие страны.
15:22Отвечая в ходе большой ежегодной пресс-конференции на вопрос, будет ли государство продолжать поддерживать патриотические движения, Путин ответил: "Конечно, будет".
15:20 Президент ответил на вопрос о назначениях губернаторами "своих людей".
15:16 Путин: Европа создает энергетические проблемы для Калининграда.
15:02 «Так красиво одет молодой человек, невозможно пройти мимо». Путин сделал комплимент журналисту.
14:56 Российский лидер предложил провести референдум по названию моста в Крым.
14:53 Путин против того, чтобы слово "ислам" всуе употреблялось рядом со словом "террор"
14:51 "Вопрос досрочного выхода на пенсию требует публичного обсуждения".
14:48 Путин уверен, что системы преодоления ПРО эффективнее, чем сама ПРО
14:42 Подачу газа в Крым начнут через два-три дня, заявил Путин.
14:35 Демократическая партия США позабыла смысл своего названия, считает Путин.
14:29 «Нормандский формат не демоснтрирует супер-эффективности. Но другого нет».
14:25 Путин назвал поведение Пескова на конференции «диктатурой».
14:18 Российский лидер назвал условия амнистии украинского режиссера Сенцова.
14:09 Путин назвал нецелесообразным переход на прогрессивную шкалу НДФЛ.
13:55 «Что мы говорили между собой с президентом Обамой, я никогда об этом публично не говорю. Это мое правило».
13:50 Путин назвал убийство Карлова покушением на Россию.
13:46 Путин не считает, что за приказом сбить Су-24 стояло руководство Турции.
13:28 Президент назвал Родченкова таскавшим в Россию гадости негодяем.
13:36 Никто не знает, что за хакеры атаковали серверы Демократической партии США, заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста BBC.
13:32 «Мы продаем части пакетов госпредприятий не потому, что не хватает денег на конкретные какие-то направления бюджетных расходов, нет. Мы это делаем по нескольким соображениям».
13:28 Путин: долги перед оборонными предприятиями погашены.
13:25 Путин: США сами создали предпосылки для гонки вооружений.
13:22 По словам Путина, правительство работает над проблемой задолженности регионов.
13:15 Владимир Путин о ответ на вопрос о его влиянии на выборы президента США ответил шуткой
13:13 Путин рассказал о ходе интеграции Крыма.
13:11 Путин: необходимо смягчить требования к небольшим региональным банкам.
13:08 Россия планирует наладить отношения с США, заявил Путин.
13:04 "В победу Трампа не верил никто, кроме нас".
12:57 Путин: Бюджет рассчитан на цену нефти в 40 долларов.
12:51 Путин рассказал о будущем отношений России и Украины.
12:48 "Россия не спорит с США, но считает свою армию мощнее".
12:45 Президент РФ отреагировал на слова Трампа про ядерный потенциал США.
12:43 Путин поддержал действия ЦБ.
12:40 Владимир Путин ответил на вопрос о досрочном проведении выборов президента.
12:38 "Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия", - заявил Путин.
12:36 Президент сожалеет, что пока не удается расследовать дело об убийстве Михаила Маневича.
12:33 Путин: в отношении Бельянинова не было никакого дела.
12:27 Урожай зерновых в 2016 году составит 119 млрд тонн, ничего подобного в новейшей истории России не было - Путин
12:11 Первый вопрос, адресованный Путину во время большой пресс-конференции в Москве, касался экономической ситуации в стране.
12:07 Президент не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
12:00 В Москве началась "большая" пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Царьград ТВ
-
Московский Монитор
-
Деловая газета «Взгляд»