Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина

Владимир Путин сегодня ответит на вопросы журналистов в рамках традиционной большой пресс-конференции.

Напомним, изначально мероприятие было назначено, как обычно, на минувший четверг, 22 декабря. Но президент принял решение провести общение с журналистами в другой день, чтобы попрощаться с убитым в Турции послом России Андреем Карловым и принять участие в гражданской панихиде.

В этот раз журналистов будет рекордное количество - 1437 человек. Представлять они будут как Россию, так и другие страны.

15:22Отвечая в ходе большой ежегодной пресс-конференции на вопрос, будет ли государство продолжать поддерживать патриотические движения, Путин ответил: "Конечно, будет".

15:20 Президент ответил на вопрос о назначениях губернаторами "своих людей".

15:16 Путин: Европа создает энергетические проблемы для Калининграда.

15:02 «Так красиво одет молодой человек, невозможно пройти мимо». Путин сделал комплимент журналисту.

14:56 Российский лидер предложил провести референдум по названию моста в Крым.

14:53 Путин против того, чтобы слово "ислам" всуе употреблялось рядом со словом "террор"

14:51 "Вопрос досрочного выхода на пенсию требует публичного обсуждения".

14:48 Путин уверен, что системы преодоления ПРО эффективнее, чем сама ПРО

14:42 Подачу газа в Крым начнут через два-три дня, заявил Путин.

14:29 «Нормандский формат не демоснтрирует супер-эффективности. Но другого нет».

14:25 Путин назвал поведение Пескова на конференции «диктатурой».

14:18 Российский лидер назвал условия амнистии украинского режиссера Сенцова.

14:09 Путин назвал нецелесообразным переход на прогрессивную шкалу НДФЛ.

13:55 «Что мы говорили между собой с «Что мы говорили между собой с президентом Обамой , я никогда об этом публично не говорю. Это мое правило».

13:50 Путин назвал убийство Карлова покушением на Россию.

13:46 Путин не считает, что за приказом сбить Су-24 стояло руководство Турции.

13:28 Президент назвал Родченкова таскавшим в Россию гадости негодяем.

13:36 Никто не знает, что за хакеры атаковали серверы Демократической партии США, заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста BBC.

13:32 «Мы продаем части пакетов госпредприятий не потому, что не хватает денег на конкретные какие-то направления бюджетных расходов, нет. Мы это делаем по нескольким соображениям».

13:28 Путин: долги перед оборонными предприятиями погашены.

13:25 Путин: США сами создали предпосылки для гонки вооружений.

13:22 По словам Путина, правительство работает над проблемой задолженности регионов.

13:15 Владимир Путин о ответ на вопрос о его влиянии на выборы президента США ответил шуткой

13:13 Путин рассказал о ходе интеграции Крыма.

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13:08 Россия планирует наладить отношения с США, заявил Путин.

13:04 "В победу Трампа не верил никто, кроме нас".

12:57 Путин: Бюджет рассчитан на цену нефти в 40 долларов.

12:51 Путин рассказал о будущем отношений России и Украины.

12:48 "Россия не спорит с США, но считает свою армию мощнее".

12:45 Президент РФ отреагировал на слова Трампа про ядерный потенциал США.

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12:40 Владимир Путин ответил на вопрос о досрочном проведении выборов президента.

12:38 "Я с "Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия", - заявил Путин.

12:36 Президент сожалеет, что пока не удается расследовать дело об убийстве Президент сожалеет, что пока не удается расследовать дело об убийстве Михаила Маневича

12:33 Путин: в отношении Бельянинова не было никакого дела.

12:27 Урожай зерновых в 2016 году составит 119 млрд тонн, ничего подобного в новейшей истории России не было - Путин

12:11 Первый вопрос, адресованный Путину во время большой пресс-конференции в Москве, касался экономической ситуации в стране.

12:07 Президент не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.

12:00 В Москве началась "большая" пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.