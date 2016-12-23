Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Совфеде узнали о «расстрельных списках» российских дипломатов
Фото: Zumapress / Globallookpress.com
Вице-спикер Совета федерации Ильяс Умаханов призвал усилить охрану диппредставительств РФ из-за информации о «расстрельных списках» российских дипломатов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, такие списки формируют террористические организации, в частности, запрещенное в России «Исламское государство» (ИГ). «Мы это уже проходили в свое время на Кавказе. Возможно, эта информация и не соответствует действительности, но я предлагаю дать протокольное поручение международному и оборонному комитетам подготовить наши предложения по усилению безопасности наших диппредставительств, их сотрудников и членов их семей», - сказал Умаханов.
Вице-спикер Совфеда отметил, что дополнительные меры безопасности дипломатов касаются как вопросов финансирования, так и проблемы межведомственного взаимодействия.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря на фотовыставке в Анкаре. Карлов произносил речь с трибуны, когда 22-летний бывший полицейский Мевлют Алтынташ выстрелил ему в спину. После этого убийца начал кричать «Аллах акбар», а также пригрозил местью за Алеппо и Сирию. Террориста застрелили сотрудники турецких спецслужб.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Известия
-
Царьград ТВ
-
Федеральное агентство новостей