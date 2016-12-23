СМИ: немецкие компании хотят инвестировать в Россию, несмотря на санкции

Готовность немецких инвесторов работать в России остается высокой, несмотря на санкции, объем инвестиций из Германии в РФ в первом полугодии 2016 года на 50% выше, чем за соответствующий период прошлого года, рассказал в интервью газете "Московский комсомолец" посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич.

Как отметил посол, несмотря на то, что в условиях санкций инвесторам из Германии довольно непросто работать в России и количество компаний-инвесторов сократилось, тем не менее желание вкладывать деньги в российские проекты остается неизменно высокой.

"Тем не менее готовность инвестировать в России остается неизменно высокой. И в 2016 году уровень инвестиций достиг показателей, каких не наблюдалось уже давно. Сумма инвестиций по итогам года значительно больше, чем за несколько предыдущих лет. По данным Федерального банка, в первом полугодии 2016 года объем прямых инвестиций из Германии был на 50% выше, чем в соответствующий период 2015 года", — сказал фон Фрич.

Также важными сферами сотрудничества посол указал науку и культуру, где, по его словам, существует множество совместных проектов. Германский посол назвал культурное сотрудничество Москвы и Берлина "одним из самых мощных и содержательных мостов в рамках германо-российских взаимоотношений". К нему он отнес российско-германский год молодежных обменов, выставку произведений художников эпохи Реформации — отца и сына Кранахов в Пушкинском музее, "Гамбургский балет" под руководством Джона Ноймайера , который прошел в Большом театре, концерты в Москве всемирно известной немецкой скрипачки Анне-Софи Муттер.

"Очень впечатляющим для меня лично стало открытие "Часовни мира" на солдатском кладбище в Россошках под Волгоградом, где похоронены немецкие и советские солдаты. Этим событием мы подчеркнули нашу приверженность долгу совместной памяти и сохранения мира", — отметил он, добавив, что непростой пока остается сотрудничество в сфере гражданского общества.