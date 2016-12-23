Бизнес принуждают к посадкам

Минприроды внесло в правительство поправки к законодательству, регулирующему восстановление лесов. Документ перекладывает ответственность за лесовосстановление на бизнес, снимая нагрузку с федерального бюджета. Представители отрасли говорят, что это может привести к созданию специализированного рынка лесовосстановительных услуг. Экологам же не нравится идея приоритета в получении лесных участков без аукционов государственными лесхозами.

Минприроды направило в Белый дом поправки к Лесному кодексу и федеральному закону о переводе земель лесного фонда в другие категории. "Документ призван решить, в частности, проблему восстановления лесов, вырубленных под объекты инфраструктуры,-- рассказал "Ъ" глава Минприроды Сергей Донской .-- Мы вводим правило: вырубил -- восстанови". Министр добавил, что "в случаях, когда у компаний нет мощностей для лесовосстановления, можно будет компенсировать ущерб деньгами в бюджет". В проекте нет конкретных нормативов -- тарифы должно установить правительство. Сейчас компании, получившие участок леса в бессрочное пользование, не обязаны заниматься его восстановлением -- это делает Рослесхоз на средства федерального бюджета. Требование проводить восстановление за счет компаний, арендующих и пользующихся землями лесного фонда, по мнению авторов, снизит расходы бюджета на 202,6 млн руб. в год.

Проект предполагает также упрощенный порядок получения новых лесных участков -- без проведения торгов -- для компаний, которые в течение десяти лет добросовестно выполняли обязанности по лесовосстановлению. Оценка работ, по словам замглавы департамента госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды Ивана Советникова, будет осуществляться по нынешней схеме: "Бизнес отчитывается региону о проведенных работах, после чего Рослесхоз проверяет уже и бизнес, и отчетность регионов, выезжая на места, а также используя спутниковый мониторинг". В ведомстве планируют сделать доступ к данным спутников, а также планам восстановления, публичным. Для эффективных лесовосстановителей предлагается снизить арендную плату, что станет дополнительным стимулом для развития бизнеса.

Другой важной корректировкой станет возможность для государственных лесных хозяйств получать земли для заготовки и продажи древесины без аукционов. "До принятия нового Лесного кодекса в 2006 году Рослесхоз был крупнейшим заготовителем древесины, с этим было связано много нарушений,-- прокомментировал эту инициативу координатор проектов Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.-- Если лесхозы получат преимущество, это создаст новый огромный коррупционный фактор".