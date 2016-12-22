Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Пушков о киевском суде: «Провинциальность, помноженная на наглость»
Постановление Печерского районного суда Киева о допуске украинских следователей в здание администрации президента России – это «провинциальность, помноженная на наглость». С таким мнением выступил сенатор Алексей Пушков. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт политика в Twitter.
«Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в администрации президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость», — написал Пушков.
Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в адм. президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно - глупость.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 декабря 2016 г.
Разрешение, которое суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре Украины, касается оригиналов обращений бывшего президента Украины Виктора Януковича к российским властям о применении российских вооруженных сил на территории республики. По закону, следователям будет необходимо сначала обратиться с соответствующим запросом о международной правовой помощи в российские компетентные органы.
Оставить комментарий