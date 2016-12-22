Шойгу объявил о решении упразднить Спецстрой

«Особое внимание было уделено преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования. Для этого проводится серьезная реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой России упраздняется», — объявил Шойгу.

По его словам, агентство заменят 8 федеральных государственных унитарных предприятий, которые возьмут на себя обязанности по строительству специальных объектов министерства. Это позволит исключить появление посредников при реализации контрактов по строительству.

Ранее предлагали упразднить Спецстрой из-за большого количества претензий к срокам выполнения работ и их качеству.

Агентство занималось строительством казармы в Омске, но в 2015 году она обрушилась. В результате погибли 24 человека.

Также Спецстрой отвечал за строительство космодрома Восточный, сроки сдачи которого многократно срывались.