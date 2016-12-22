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Песков о статье NY Daily News: "Очень много людей не совсем вменяемых"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обозреватель газеты New York Daily News Герш Кунтцман не заслуживает упоминаний и памяти. Также представитель Кремля усомнился во вменяемости автора, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Вы знаете, очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую — полностью невменяемых, с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. Я не думаю, что эти люди, к коим, безусловно, относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти», - сказал Песков.
Накануне газета New York Daily News опубликовала статью Герша Кунтцмана, который написал, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было «возмездием за преступления Владимира Путина». По его словам, Карлов был «воплощением» политики, в рамках которой «сбрасывались бомбы, убивающие детей», «истребители разрушали целый город». Кунтцман отметил, что теперь «правосудие свершилось» и сравнил убийство Карлова со смертью немецкого дипломата Эрнста фом Рата, которого в Париже застрелил еврейский студент в 1938 году.
В МИД России заявили, что ведомство направит New York Daily News письмо с требованиями извиниться за статью. Сам Кунтцман отказался извиняться за свою статью.
Ранее в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, квалифицировав убийство посла как акт международного терроризма.
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