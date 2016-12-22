Песков о статье NY Daily News: «Очень много людей не совсем вменяемых»

«Вы знаете, очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую — полностью невменяемых, с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. Я не думаю, что эти люди, к коим, безусловно, относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти», - сказал Песков.

Накануне газета New York Daily News опубликовала статью Герша Кунтцмана, который написал, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было «возмездием за преступления Владимира Путина ». По его словам, Карлов был «воплощением» политики, в рамках которой «сбрасывались бомбы, убивающие детей», «истребители разрушали целый город». Кунтцман отметил, что теперь «правосудие свершилось» и сравнил убийство Карлова со смертью немецкого дипломата Эрнста фом Рата, которого в Париже застрелил еврейский студент в 1938 году.

МИД России заявили, что ведомство направит New York Daily News письмо с требованиями извиниться за статью. Сам Кунтцман отказался извиняться за свою статью.