Россия заплатит $125 млн по долгам СССР

Россия подписала соглашение с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославией по расчетам за товарооборот. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации , сообщают Рамблер/новости.

В распоряжении, которое подписал глава правительства Дмитрий Медведев, указано, что общая сумма долга СССР составляет 200,2 млн клиринговых долларов. Сумма пересчитывается по курсу 1 клиринговый доллар равен 0,625 долларам. После пересчета долг составит 125,158 млн долларов.

Отмечается, что средства поступят в Центральный банк Боснии и Герцеговины через российский «Внешэкономбанк». Сумму переведут разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения.

Долг распределят в течение 5 дней. Примерно 58% (72,592 млн долларов) получит Федерация Боснии и Герцеговины, 29% (36,296 млн долларов) - Республика Сербская, 10% (12,516 млн долларов) - на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины, 3% (3,755 млн долларов) получит самоуправляемый округ Брчко.