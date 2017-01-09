Медведев подписал документ об изменении порядка оплаты услуг ЖКХ
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Медведев подписал документ об изменении порядка оплаты услуг ЖКХ

Медведев утвердил новый порядок оплаты услуг ЖКХ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об изменении порядка оплаты услуг ЖКХ.
«Федеральным законом от 29 июня 2015 года №176-ФЗ были внесены изменения в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включаются в плату за содержание общего имущества», — говорится в постановлении.
Документ опубликован на сайте правительства России 9 января 2017 года. Отмечается, что изменения вступили в силу с 2017 года.
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Дмитрий Медведев
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