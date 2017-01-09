Медведев подписал документ об изменении порядка оплаты услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об изменении порядка оплаты услуг ЖКХ.

«Федеральным законом от 29 июня 2015 года №176-ФЗ были внесены изменения в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включаются в плату за содержание общего имущества», — говорится в постановлении.

Документ опубликован на сайте правительства России 9 января 2017 года. Отмечается, что изменения вступили в силу с 2017 года.