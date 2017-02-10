Мария Захарова сделала неожиданное признание

Официальный представитель МИДа Мария Захарова развенчала мифы о заграничных вояжах российских дипломатов. Она также рассказала, как ездит в служебные командировки сама.

По словам Захаровой, общегражданский загранпаспорт у нее появился сравнительно недавно. "Вы будете смеяться, но у меня нет шенгена", – добавила представитель МИДа.

Для поездок в заграничные командировки Мария Захарова пользуется только дипломатическим паспортом. В остальное время этот документ находится на хранении в отделе кадров МИДа, передает ТАСС.

В эфире "Нашего радио" Мария призналась, что "реально не знала" о существовании мифа о российских дипломатах, которые привозят из-за границы "санкционные" товары.

"Это реально какие-то мифы. Я говорю про себя и тех коллег, с которыми я летаю. Честно говоря, это даже несолидно как-то", – сказала Захарова.

"Поэтому у нас в последние 5-7 лет абсолютно четкая, строгая установка, и я вас могу уверить, что никто по дипломатическим паспортам никуда за границу за сырами и другой "запрещенкой" не выезжает", – добавила дипломат.

Напомним, недавно Интернет-пользователи обсуждали фото Марии Захаровой, опубликованное в Facebook. Селфи было сделано во время занятий в спортзале: дипломат стоит вполоборота, развернувшись на беговой дорожке к зеркалу.

Как писали Dni.Ru, подтянутая и стройная фигура официального представителя российского МИДа произвела настоящий фурор. Подписчики аккаунта Марии отметили, что она находится в прекрасной форме вопреки колоссальным перегрузкам на работе.