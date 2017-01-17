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Песков о словах советника Трампа: россияне предпочитают снегу деликатесы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением советника новоизбранного главы США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи, заявившего об обратном эффекте санкций. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Песков напомнил, что российские власти не раз говорили о том, что «санкции во многом имеют обратный эффект».
Ранее в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Скарамуччи заявил, что ограничительные меры «имели обратный эффект из-за характера русских людей». «Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента», - отметил он.
Песков сказал, что с таким мнением «можно согласиться», добавив, что «русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства».
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