Песков о словах советника Трампа: россияне предпочитают снегу деликатесы

Песков напомнил, что российские власти не раз говорили о том, что «санкции во многом имеют обратный эффект».

Ранее в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Скарамуччи заявил, что ограничительные меры «имели обратный эффект из-за характера русских людей». «Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента», - отметил он.

Песков сказал, что с таким мнением «можно согласиться», добавив, что «русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства».