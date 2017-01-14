Канада не планирует рассматривать вопрос о снятии санкций с России

Христя Фриланд. Правительство Канады не планирует рассматривать вопрос о снятии санкций с России, введенных Оттавой в 2014 году. Об этом в эфире телеканала CBC сообщила в пятницу глава канадского МИД

"Мы не будем рассматривать (вопрос) снятия санкций", - сказала она. Фриланд напомнила, что ограничительные меры были введены предыдущим правительством Канады во главе с премьер-министром Стивеном Харпером в ответ на воссоединение Крыма и России и последовавшим за этим конфликтом на востоке Украины. "Санкции введены именно по этой причине", - добавила министр.

Фриланд, находящаяся в ответном санкционном списке Москвы, сообщила, что это не помешало ей побеседовать с президентом РФ Владимиром Путиным на полях недавнего саммита АТЭС в Перу. "Я разговаривала с главным человеком в России совсем недавно. Мы говорили по-русски и достаточно долго", - сказала она.

Официально пресс-служба Кремля не сообщала об этой беседе. Однако известно, что в ходе крупных международных саммитов многие представители иностранных государств стремятся воспользоваться возможностью, чтобы побеседовать с президентом Путиным в двустороннем формате.

Фриланд была назначена главой МИД Канады 10 января. У нее украинские корни по материнской линии. Она известна своей жесткой антироссийской позицией в связи с воссоединением Крыма с РФ и конфликтом в Донбассе. В 2014 году политик оказалась в подготовленном Москвой в ответ на аналогичные действия Оттавы списке канадских чиновников, которым запрещен въезд в Россию.