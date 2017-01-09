Трамп решит, что сделать с Россией после инаугурации

Об этом заявила помощница миллиардера Келлиэнн Конуэй.

«Избранному президенту, инаугурация которого состоится примерно через две недели, придется принять решение на этот счет вместе с его командой по безопасности и разведке», – цитирует ТАСС Конуэй.

Она добавила, что Трамп пока не президент и решение о том, как отреагировать на доклад спецслужб США о кибератаках со стороны России, которые якобы произошли во время предвыборной борьбы в стране, он примет после совещания в новом статусе.