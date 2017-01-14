Трамп готов встретиться с Путиным после своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации, об этом он сказал в интервью Wall Street Journal.

"Насколько я понимаю, они (русские) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь", — сказал Трамп. Как сообщает издание, он отметил, что готов встретиться с президентом России после инаугурации.

Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября президентских выборах. Он станет 45-м президентом США после инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.