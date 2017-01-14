Трамп назвал условие отмены санкций против России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить «по крайней мере, на определенный период» санкции против России, введенные его предшественником Бараком Обамой , однако допустил их отмену в случае успешного сотрудничества с Москвой. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

Трамп отметил, что может отменить антироссийские санкции, введенные Обамой в конце декабря в ответ на якобы имевшие место кибератаки, если Москва окажет содействие в борьбе с терроризмом и решении других задач. «Если мы живем дружно, и если Россия действительно помогает нам, то для чего нужны санкции, если творятся великие дела», — сказал он.