Трамп согласен снять санкции с России в обмен на соглашение о сокращении ядерных арсеналов
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Трамп согласен снять санкции с России в обмен на соглашение о сокращении ядерных арсеналов

Названо условие для прекращения действия санкции США в РФ
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов снять антироссийские санкции, введенные Обамой, в случае подписания с Россиейц двустороннего соглашения о сокращении ядерного вооружения. Об этом политик рассказал в интервью Times.
Напомним, что ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным сразу после своей инаугурации 20 января.
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