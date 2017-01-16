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Трамп согласен снять санкции с России в обмен на соглашение о сокращении ядерных арсеналов
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов снять антироссийские санкции, введенные Обамой, в случае подписания с Россиейц двустороннего соглашения о сокращении ядерного вооружения. Об этом политик рассказал в интервью Times.
Напомним, что ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным сразу после своей инаугурации 20 января.
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