Трамп согласен снять санкции с России в обмен на соглашение о сокращении ядерных арсеналов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов снять антироссийские санкции, введенные Обамой, в случае подписания с Россиейц двустороннего соглашения о сокращении ядерного вооружения. Об этом политик рассказал в интервью Times.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным сразу после своей инаугурации 20 января.