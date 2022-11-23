Техно_среда: Ракета SLS стартовала к Луне

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Лунная ракета SLS наконец-то стартовала.
01:10 — Электроника из грибов.
02:09 — Аналог робопса Spot, но в 25 раз дешевле.
03:00 — Центры обработки данных в космосе.
04:06 — Спутниковая связь в iPhone далека от идеала.
Новое мобильное приложение Рамблер — это срочные новости, едва они появляются на лентах информагентств. Ищите Рамблер в магазинах приложений на iPhone и Android.
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