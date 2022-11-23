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12 часов назад

Техно_среда: Ракета SLS стартовала к Луне

Лера Букина
Техно_среда: Ракета SLS стартовала к Луне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Лунная ракета SLS наконец-то стартовала.

01:10 — Электроника из грибов.

02:09 — Аналог робопса Spot, но в 25 раз дешевле.

03:00 — Центры обработки данных в космосе.

04:06 — Спутниковая связь в iPhone далека от идеала.

Новое мобильное приложение Рамблер — это срочные новости, едва они появляются на лентах информагентств. Ищите Рамблер в магазинах приложений на iPhone и Android.

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