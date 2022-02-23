Техно_среда: Аккумуляторная революция не за горами

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Учёные случайно совершили аккумуляторную революцию.
01:19 — Атака на NFT-биржу обрушила курс биткоина.
02:18 — Строгий француз отключил интернет в целом городе.
03:12 — OnePlus объяснила, где все белые смартфоны.
04:12 — Лазерный салют испортил камеры смартфонов.
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