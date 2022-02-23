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45 минут назад

Техно_среда: Аккумуляторная революция не за горами

Алиса Селезнёва
Техно_среда: Аккумуляторная революция не за горами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Учёные случайно совершили аккумуляторную революцию.

01:19 — Атака на NFT-биржу обрушила курс биткоина.

02:18 — Строгий француз отключил интернет в целом городе.

03:12 — OnePlus объяснила, где все белые смартфоны.

04:12 — Лазерный салют испортил камеры смартфонов.

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