QR-коды предложили давать за антитела

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
Сегодня нашим экспертом стал популяризатор космонавтики, автор популярного блога о космосе — Филипп Терехов.
00:25 — Власти анонсировали новый законный способ получения QR-кода
04:44 — Арестован владелец шахты «Листвяжная», миллиардер Михаил Федяев
08:15 — Большинство россиян не смогут долго прожить на сбережения
12:24 — Илон Маск признан «Человеком года»
16:30 — Центральная Россия скоро замёрзнет
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