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В Telegram пришла реклама

Елена Прошина
1 час назад
В Telegram пришла реклама
Фото: ТАССТАСС

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Реклама и её отключение в Telegram.

01:14 — Процессоры подешевели, спасибо Intel.

02:16 — Google Pixel опять оскандалился.

03:14 — Беспилотные грузовики служат Walmart.

03:58 — Создан марсианский кетчуп.

Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.

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Подкасты,Wal-Mart Stores,Intel,Google,Apple,
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