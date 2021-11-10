В Telegram пришла реклама

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Реклама и её отключение в Telegram.
01:14 — Процессоры подешевели, спасибо Intel.
02:16 — Google Pixel опять оскандалился.
03:14 — Беспилотные грузовики служат Walmart.
03:58 — Создан марсианский кетчуп.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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