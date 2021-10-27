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Роботы-доставщики уже в Москве

Елена Прошина
44 минуты назад
Роботы-доставщики уже в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Роботы начали доставлять посылки по Москве.

01:05 — Астероиды всё-таки будут взрывать.

02:05 — Как пиратство помогает геймерам.

03:02 — Вести с процессорного фронта.

04:06 — Вышла macOS Monterey.

Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.

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