Роботы-доставщики уже в Москве

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Роботы начали доставлять посылки по Москве.
01:05 — Астероиды всё-таки будут взрывать.
02:05 — Как пиратство помогает геймерам.
03:02 — Вести с процессорного фронта.
04:06 — Вышла macOS Monterey.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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