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Россияне рванули на курорты в «нерабочие дни»

Елена Прошина
1 час назад
Россияне рванули на курорты в «нерабочие дни»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — Владимир Путин опять объявил в России «нерабочие дни»

05:46 — Для «нормальной жизни» россиянам достаточно 40 тысяч рублей в месяц

10:34 — В России запретили продавать больше 60 моделей смартфонов Samsung

14:41 — «Зенит» и «Спартак» провалились в еврокубках

18:29 — Перепись шагает по стране

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