Россияне рванули на курорты в «нерабочие дни»

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — Владимир Путин опять объявил в России «нерабочие дни»
05:46 — Для «нормальной жизни» россиянам достаточно 40 тысяч рублей в месяц
10:34 — В России запретили продавать больше 60 моделей смартфонов Samsung
14:41 — «Зенит» и «Спартак» провалились в еврокубках
18:29 — Перепись шагает по стране
Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Spotify и Castbox.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
Скачать в App Store и Google Play