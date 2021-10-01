QR-коды возвращаются

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — Российские регионы бьют антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса;
05:15 — Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене;
10:10 — Эпоха Ангелы Меркель закончилась. Какой будет новая власть в Германии?
16:18 — Роскомнадзор опять пригрозил закрыть YouTube. Но на это раз всё серьёзно;
20:05 — Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей.
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