Европа оказалась на пороге газового кризиса

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — Рубль укрепился, а газ в Европе рекордно подорожал
03:16 — Трудовые мигранты в России окончательно распоясались
09:49 — Турция начала пускать к себе только туристов со «Спутником V»
14:25 — Конфликт вокруг компании Natura Siberica получил продолжение
16:31 — Apple представила новые гаджеты, но никого ими не удивила
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