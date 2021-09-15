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Эпоха умных очков не за горами

Елена Прошина
1 час назад
Эпоха умных очков не за горами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

️ Новый выпуск нашего подкаста( о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:17 — Очки поумнели.

01:48 — «Скиф» идёт в планшеты и смартфоны.

02:33 — iPhone не любят вибрацию.

03:45 — Рунет хотят сделать суверенней.

04:58 — Автопилот плодит неумех.

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