Эпоха умных очков не за горами

️ Новый выпуск нашего подкаста( о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:17 — Очки поумнели.
01:48 — «Скиф» идёт в планшеты и смартфоны.
02:33 — iPhone не любят вибрацию.
03:45 — Рунет хотят сделать суверенней.
04:58 — Автопилот плодит неумех.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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