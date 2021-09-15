Эпоха умных очков не за горами

️ Новый выпуск нашего подкаста( о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

01:48 — «Скиф» идёт в планшеты и смартфоны.

Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.

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