Лукашенко продолжает бороться с оппозицией и просить деньги у Путина

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы
05:22 — Талибы объявили состав нового правительства
09:20 — Смерть, пожизненное или кастрация: какое наказание должны нести российские педофилы?
14:38 — Сборная России по футболу заиграла с новым тренером
18:10 — Россияне стали пить меньше водки
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