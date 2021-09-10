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Лукашенко продолжает бороться с оппозицией и просить деньги у Путина

Елена Прошина
59 минут назад
Лукашенко продолжает бороться с оппозицией и просить деньги у Путина
Фото: ТАССТАСС

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы

05:22 — Талибы объявили состав нового правительства

09:20 — Смерть, пожизненное или кастрация: какое наказание должны нести российские педофилы?

14:38 — Сборная России по футболу заиграла с новым тренером

18:10 — Россияне стали пить меньше водки

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