Зеленский улетел от Байдена - обещания есть, конкретики нет

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — Владимир Зеленский впервые встретился с Джо Байденом
02:30 — Талибы расставили своих лидеров на руководящие посты в Афганистане
07:08 — Комика изгнали из России за шутку про русских
13:38 — Биометрия шагает по стране
17:52 — На Кубани обнаружился самый одинокий первоклассник
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
Скачать в App Store и Google Play