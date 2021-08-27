Минюст России нанёс новый удар по независимым СМИ

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:40 — В Кабуле произошла серия терактов
07:13 — Минюст признал иноагентом телеканал «Дождь»
11:49 — На Россию надвигается четвёртая волна коронавируса
17:17 — Курьер из Бурятии стал чемпионом Паралимпиады в Токио
21:12 — В России хотят ограничить число питомцев в квартирах
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