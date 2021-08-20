«Единая Россия» предложила закрыть границы для русофобов

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:38 — Талибы захватили Афганистан. Чем это обернётся для России и всего мира?
10:51 — Власти пошли на новые уловки, чтобы заставить россиян вакцинироваться.
16:46 — Русофобам хотят закрыть границы из-за притеснений русских в Киргизии и Казахстане.
23:15 — Валерий Карпин не позвал Артёма Дзюбу в сборную России по футболу.
25:55 — Историка заподозрили в оскорблении верующих за пост об Александре Невском.
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