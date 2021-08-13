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Депутаты убивают и оскорбляют россиян

Елена Прошина
1 час назад

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

Депутаты убивают и оскорбляют россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

00:38 — На Камчатке разбился вертолёт, принадлежавший компании депутата, который перед этим убил человека.

06:45 — Стоит ли отправлять «на мыло» судей Олимпиады в Токио?

14:11 — На неделе произошло сразу два побега преступников. Куда смотрит ФСИН?

19:24 — Минздрав предложил запретить продажу спиртного лицам до 21 года.

23:21 — Депутаты опять начали оскорблять и унижать россиян. И им ничего за это не будет.

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