Apple заглянет в ваши фото

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:20 — Apple будет сканировать ваши фото.
01:25 — Аккумуляторный вопрос почти решен.
02:55 — Робот-товаровед проверит ценники.
03:50 — В Китае запретят мощные беспроводные зарядки.
05:00 — Яндекс.Карты теперь с CarPlay.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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