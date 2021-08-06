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Зеленский предложил жителям Донбасса уехать в Россию

Сергей Василенок
1 час назад
Зеленский предложил жителям Донбасса уехать в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:38 — Белорусская спортсменка использовала Олимпиаду как шанс сбежать из страны.

07:55 — ВОЗ предложила прекратить повторную вакцинацию.

12:46 — Владимир Зеленский уверен, что Донбасс не сможет развиваться без Украины.

16:03 — Турция, Греция и Болгария горят, а Кубань теряет туристов.

20:27 — Россиян начали увольнять с применением высоких технологий.

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