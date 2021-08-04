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Чудеса российской «Науки»

Сергей Василенок
1 час назад

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

Чудеса российской «Науки»
Фото: ТАССТАСС

В этом выпуске расскажем:

· 00:20 — «Наука» закружила МКС.

· 01:35 — Подсчитана экономичность тёмной темы.

· 03:10 — Роботы будут чистить пляжи.

· 04:13 — Google представила собственный процессор.

· 05:29 — Apple борется с антипрививочниками.

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