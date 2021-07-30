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Отдых с видом на апокалипсис: пожары в Турции не испугали россиян

Сергей Василенок
52 минуты назад
Отдых с видом на апокалипсис: пожары в Турции не испугали россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:42 — Ковид, медали и скандалы на Олимпиаде в Токио.

07:12 — Путёвки в Египет будут по карману далеко не всем.

13:27 — Тихановская встретилась с Байденом, а Армения и Азербайджан снова нарушают перемирие.

17:20 — Российские выпускники из-за бедности стали чаще предпочитать вузам ПТУ.

24:06 — Хабиб, Бузова и Моргенштерн возглавили рейтинг самых богатых российских звёзд.

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