Техно_среда: Домашнее кино с запахами

В этом выпуске расскажем:
· 00:17 — В кино могут появиться запахи. Опять.
Российская компания Illusion разработала компактную систему ароматического сопровождения для кинофильмов.
· 01:40 — Проблема опреснения воды почти решена.
Во многих регионах нашей планеты дефицит пресной воды является главной проблемой. По оценкам ООН
, за двадцать лет количество пригодной для питья воды на каждого человека в мире снизилось на двадцать процентов.
· 02:40 — Русские хакеры нагнули весь мир.
Второе июля стало чёрным днём для тысяч компаний по всему миру. Именно в этот день в их сетях появился новый вирус-шифровальщик. Источником проблемы стала дыра в безопасности программного пакета для удалённого администрирования Kaseya.
· 04:04 — Ракетами по астероидам.
Фильм Армагеддон, в котором команда бурильщиков во главе с Брюсом Уиллисом
, отправляется на ракете к астероиду, чтобы изменить его траекторию и спасти Землю, может стать реальностью.
· 05:17 — Дизайн iPhone 13 подтверждён.
В интернете появились рендеры будущего iPhone 13, созданные на основе чехлов для будущего смартфона.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.