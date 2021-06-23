Техно_среда: Водород для электромобилей подешевел

В этом выпуске расскажем:

00:25 — Водород для электромобилей подешевел.

Неделя принесла отличные новости для сторонников прогресса. Как известно, сейчас разгорается битва между классическими автомобилями с двигателем внутреннего сгорания и электромобилями на аккумуляторах.

01:51 — Видеокарты наконец-то начали дешеветь.

Немного хороших новостей для всех, кто хотел обновить свои компьютеры. В мире отмечается снижение цен на игровые видеокарты. Напомню, что из-за майнингового бума стоимость карт начала расти с конца прошлого года.

03:02 — Электромобили научат работать на морозе.

Кажется, российские учёные решили проблему использования электромобилей в условиях сибирских морозов. Как известно, литиевые батареи значительно теряют ёмкость при отрицательных температурах.

04:20 — Умный дом сделал глупость.

Системы умного дома, распространенные в США, подложили домовладельцам свинью.

05:20 — Хаббл висит в космосе на волоске.

Телескоп Хаббл, вышедший на орбиту в тысяча девятьсот девяностом году, рискует прекратить свою деятельность.