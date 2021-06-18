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Антипрививочники тянут Россию в новый локдаун

Сергей Василенок
18 июня 2021
Антипрививочники тянут Россию в новый локдаун
Фото: ТАССТАСС
«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:41 — Москва и другие регионы возвращают жёсткие ковид-ограничения.
08:40 — Чего и когда ждать от переговоров Путина с Байденом?
12:31 — Евро-2020: Роналду взялся за бутылку, а сборной России поможет только чудо.
19:41 — Россияне получат доступ к порно через Госуслуги.
24:14 — «Миллениалы» и «зумеры» назвали главные источники стресса.
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