Антипрививочники тянут Россию в новый локдаун

«Как прошла неделя?»
– большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:41 — Москва и другие регионы возвращают жёсткие ковид-ограничения.
08:40 — Чего и когда ждать от переговоров Путина с Байденом?
12:31 — Евро-2020: Роналду взялся за бутылку, а сборной России
поможет только чудо.
19:41 — Россияне получат доступ к порно через Госуслуги.
24:14 — «Миллениалы» и «зумеры» назвали главные источники стресса.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
Удобный интерфейс для чтения новостей.
Новости мира без желтых заголовков.
Ежедневные сторис, фото и видео.
Читайте актуальные новости в MediaUp.