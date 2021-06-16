В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Техно_среда: S.T.A.L.K.E.R. 2 в геймлейном трейлере

Сергей Василенок
16 июня 2021
Техно_среда: S.T.A.L.K.E.R. 2 в геймлейном трейлере
Фото:  S.T.A.L.K.E.R. 2 S.T.A.L.K.E.R. 2
Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
· 00:34 — Сталкер два показал лицо.
На прошедших выходных Microsoft провела мероприятие, на котором продемонстрировала трейлеры будущих игр для платформы Xbox и персональных компьютеров.
· 01:56 — Сезон неординарных гаджетов открыт.
Когда в прошлом году компания Microsoft представила свою новую игровую консоль Xbox Series X, шутники в интернете сразу прозвали ее чёрным холодильником. Сходство действительно было, так как приставка представляет собой аккуратный параллелепипед.
· 03:17 — Обещана революция в области аккумуляторов. Опять.
Трудно сдержать скептическую ухмылку, когда читаешь очередную новость про революционные аккумуляторы, способные заряжаться за несколько минут. И всё же очередная новость из мира батарей поступила от весьма уважаемого человека, доктора Рашид Язами.
· 04:48 — Самая быстрая Tesla потянула Cyberpunk.
Илон Маск представил самый быстрый автомобиль в линейке Tesla под названием Model S Plaid. В своём твиттере Маск лаконично отметил, что эта машина рвёт.
· 06:17 — Фанерный спутник готов к запуску.
Европейское космическое агентство заявило, что до конца этого года на орбиту отправится первый спутник, чей корпус создан из дерева.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
Скачать в App Store и Google Play
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Подкасты,Илон Маск,Европейское космическое агентство,Google,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители