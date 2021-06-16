Техно_среда: S.T.A.L.K.E.R. 2 в геймлейном трейлере

Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2 S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом выпуске расскажем:
· 00:34 — Сталкер два показал лицо.
На прошедших выходных Microsoft
провела мероприятие, на котором продемонстрировала трейлеры будущих игр для платформы Xbox и персональных компьютеров.
· 01:56 — Сезон неординарных гаджетов открыт.
Когда в прошлом году компания Microsoft представила свою новую игровую консоль Xbox Series X, шутники в интернете сразу прозвали ее чёрным холодильником. Сходство действительно было, так как приставка представляет собой аккуратный параллелепипед.
· 03:17 — Обещана революция в области аккумуляторов. Опять.
Трудно сдержать скептическую ухмылку, когда читаешь очередную новость про революционные аккумуляторы, способные заряжаться за несколько минут. И всё же очередная новость из мира батарей поступила от весьма уважаемого человека, доктора Рашид Язами.
· 04:48 — Самая быстрая Tesla потянула Cyberpunk.
Илон Маск
представил самый быстрый автомобиль в линейке Tesla под названием Model S Plaid. В своём твиттере Маск лаконично отметил, что эта машина рвёт.
· 06:17 — Фанерный спутник готов к запуску.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.