Техно_суббота: Криптовалюта уже в космосе

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В этом выпуске расскажем:

В России вас узнают в лицо.

В скором времени нас избавят от необходимости приезжать в аэропорт с паспортом.

Водородомобили ставят рекорды.

Toyota Mirai, автомобиль с электродвигателем на водородных топливных ячейках, поставил рекорд пробега.

Криптовалюта полетит в космос.

Новости о криптовалютах давно утомили слушателей, но конкретно эту пропустить я не могу. На этой неделе компания SpaceX отправила на МКС корабль Falcon 9, среди грузов которого была так называемая нода криптовалюты Ethereum.

Новые наушники Sonyс шумоподавлением.

Официальный анонс новых полностью беспроводных наушников Sony состоится только девятого июня, но в интернет уже попали полные спецификации и фотографии.

Китай может выиграть марсианскую гонку

Пока космические агентства России и Соединённых Штатов друг за другом выдают громкие заявления о далёких планах покорения марса, Китай, судя по всему, тихой сапой делает огромные шаги на этом пути.