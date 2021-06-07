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Техно_суббота: Криптовалюта уже в космосе

Сергей Василенок
10 часов назад
Техно_суббота: Криптовалюта уже в космосе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

В России вас узнают в лицо.
В скором времени нас избавят от необходимости приезжать в аэропорт с паспортом.
Водородомобили ставят рекорды.
Toyota Mirai, автомобиль с электродвигателем на водородных топливных ячейках, поставил рекорд пробега.
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