Техно_суббота: Сбер показал беспилотный электромобиль

В этом выпуске расскажем:
- Сбер представил автономный электромобиль.
Технологический гигант Сбер представил прототип беспилотного грузопассажирского электромобиля под названием ФЛИП. Автомобиль представляет собой высокую капсулу на колёсах, внутри которой друг напротив друга установлены широкие сиденья для шести пассажиров.
- Термоядерный синтез всё ближе.
Великобритания запустила модернизированный токамак MAST Upgrade, выведя его характеристики на невиданную доселе высоту. Токамак — это магнитная камера для удержания плазмы, разогретой до ста пятидесяти миллионов градусов.
- Представлены очередные революционные аккумуляторы.
Во фразе революционные аккумуляторы слово революционные я произнёс с иронией. Австралийская компания Graphene Manufacturing Group создала батареи из алюминия и графена, которые в будущем должны стать конкурентом традиционных литий-ионных аккумуляторов.
- Новый USB сможет питать вообще всё.
На днях был представлен новый стандарт интерфейса USB-C, главным нововведением которого стала передача мощности в двести сорок ватт. Прежняя версия USB-C передавала до ста ватт, что тоже немало.
Неделя принесла несколько занимательных новостей о криптовалютах. Джин Хоффман, создатель криптовалюты Chia, для майнинга которой нужны жесткие диски и SSD большой ёмкости, признал, что его детище вызвало глобальный дефицит накопителей.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.