Техно_суббота: Сбер показал беспилотный электромобиль

Новый USB сможет питать вообще всё.

Во фразе революционные аккумуляторы слово революционные я произнёс с иронией. Австралийская компания Graphene Manufacturing Group создала батареи из алюминия и графена, которые в будущем должны стать конкурентом традиционных литий-ионных аккумуляторов.