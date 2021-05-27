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Основатель NEXTA воевал в Донбассе на стороне Украины

Сергей Василенок
4 часа назад
Основатель NEXTA воевал в Донбассе на стороне Украины
Фото: ReutersReuters
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00:10 — Основатель NEXTA признался, что воевал в Донбассе;
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