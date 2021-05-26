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Русская подруга основателя NEXTA сделала признание под арестом

Сергей Василенок
1 час назад
Русская подруга основателя NEXTA сделала признание под арестом
Фото: InstagramInstagram
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00:10 — КГБ Беларуси арестовал русскую подругу сооснователя NEXTA;
02:14 — В отношении Алексея Навального возбудили три новых дела;
02:58 — Власти Якутии объяснились насчёт «обязательной» вакцинации;
03:55 — Facebook и Google поплатились за отказ удалять запрещённый в России контент;
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